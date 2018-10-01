По Крымскому мосту началось грузовое движение

По Крымскому мосту в ночь на 1 октября началось грузовое движение.

Портал «Керчь.Инфо» также опубликовал видео, где идёт колонна из нескольких десятков фур, которые следуют в направлении полуострова.

Ранее инфоцентр «Крымский мост» анонсировал открытие движения грузовиков по мосту 1 октября.

Движение легкового транспорта по Крымскому мосту было открыто в 05:30 16 мая.

Глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.