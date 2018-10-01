По Крымскому мосту началось грузовое движение

Короткая ссылка
По Крымскому мосту в ночь на 1 октября началось грузовое движение.
По Крымскому мосту началось грузовое движение
  • РИА Новости

Портал «Керчь.Инфо» также опубликовал видео, где идёт колонна из нескольких десятков фур, которые следуют в направлении полуострова.

Ранее инфоцентр «Крымский мост» анонсировал открытие движения грузовиков по мосту 1 октября. 

Движение легкового транспорта по Крымскому мосту было открыто в 05:30 16 мая.

Глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить