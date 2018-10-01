Голикова: формула расчёта пенсий должна быть модернизирована с 2025 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что с 2025 года должна быть модернизирована формула расчёта пенсий.

Она также напомнила, что с 1 января 2019 года и на предстоящие шесть лет в пенсионном законодательстве уже чётко фиксируется стоимость пенсионного коэффициента.

«Далее, начиная с 2025 года, эта система должна быть модернизирована, потому что предполагается иной порядок установления размеров (коэффициентов), чем тот, который действовал сейчас», — цитирует ТАСС Голикову.

27 сентября Госдума приняла закон об изменении пенсионного законодательства. Ко второму чтению в проект была внесена поправка, согласно которой пенсионерам и людям предпенсионного возраста следует предоставлять для диспансеризации два рабочих дня.

Голикова также ранее заявила, что увольнение работников в предпенсионном возрасте может наказываться штрафом до 200 тыс. рублей или зарплатой за 1,5 года.