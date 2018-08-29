Голикова назвала возможное наказание за увольнение в предпенсионном возрасте

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Увольнение работников в предпенсионном возрасте может наказываться штрафом до 200 тыс. рублей или зарплатой за полтора года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова назвала возможное наказание за увольнение в предпенсионном возрасте
  • РИА Новости

«Будем базироваться на статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трёх лет… Это штраф до 200 тыс. рублей или зарплата за 18 месяцев», — цитирует Голикову РИА Новости.

По её словам, данный вопрос должен обсуждаться с работодателями и профсоюзами.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения предложил ввести ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

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