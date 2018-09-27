Госдума приняла закон об изменении пенсионного законодательства

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Госдума приняла в третьем чтении закон об изменении пенсионного законодательства.
Госдума приняла закон об изменении пенсионного законодательства
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, устанавливается увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин.

Кроме того, предоставляется право досрочно выходить на пенсию для многодетных матерей.

Госдума на пленарном заседании также ратифицировала конвенцию Международной организации труда, определяющую размер пенсий.

26 сентября Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве с учётом поправок президента России Владимира Путина.

Ко второму чтению в проект была внесена поправка, согласно которой пенсионерам и людям предпенсионного возраста следует предоставлять для диспансеризации два рабочих дня.

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