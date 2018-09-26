Госдума приняла во втором чтении проект о пенсионных изменениях

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Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве с учётом поправок президента России Владимира Путина.
Госдума приняла во втором чтении проект о пенсионных изменениях
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе заседания нижняя палата парламента приняла поправки, внесённые Путиным и «Единой Россией». В частности, глава государства предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет вместо 63.

26 сентября депутаты также приняли во втором чтении проекты о выходном дне для диспансеризации и о ратификации конвенции Международной организации труда.

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