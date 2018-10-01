В Госдуме прокомментировали запуск движения грузового транспорта по Крымскому мосту

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT открытие движения грузового транспорта по Крымскому мосту.

«Крымский мост перевернул ещё одну страничку своей истории, несомненно, сегодня праздничный день. Россия доказывает, что ничто не пошатнёт Крымский мост, так же как и планы руководства страны по дальнейшей интеграции двух новых регионов в жизнь государства. Строительство моста идёт опережающими темпами, на очереди запуск железнодорожного сообщения с материковой частью России», — отметил Белик.

Он добавил, что благодаря запуску движения грузового транспорта не будет проблем с логистикой, особенно в зимний период.

«По поводу экономического эффекта от открытия моста я испытываю очень сдержанный оптимизм. Касательно продуктов питания: перевозка фуры через переправу стоила 20 тыс. рублей, это добавляло 1 рубль на 1 кг. Но разница в ценах на аналогичные товары между Краснодаром и Крымом, например, на картофель составляла 10, 12, 15 рублей. На цену продуктов питания влияли другие вопросы, которые последние два года пытаются решить и руководство регионов, и федеральная власть в лице Минпромторга. Что можно сказать уже определённо: этой зимой не будет задержек с поставками товаров из-за плохих погодных условий», — заключил Белик.

1 октября в 00:00 было открыто движение для грузовиков по Крымскому мосту. За первые часы после запуска движения по мосту проехало более 700 грузовых автомобилей.