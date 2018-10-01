В Крыму оценили запуск движения грузового транспорта по Крымскому мосту

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT рассказал, на что повлияет открытие движения грузового транспорта по Крымскому мосту, которое состоялось 1 октября.

«Мы ожидаем, что это, безусловно, изменит ситуацию со снабжением полуострова всеми необходимыми группами товаров, — и в этом отношении это может повлиять и на ценообразование. Мы знаем, что логистика, которая была через паромную переправу, увеличивала стоимость ряда групп товаров на полуострове и значительно усложняла дорогу самим дальнобойщикам, которые неоднократно попадали в ситуацию шторма, и всё это тянулось несколько дней, практически до недели. Сейчас все эти проблемы ушли в прошлое. Фактически Крымский мост заработал на полную мощность», — отметил депутат.

По его словам, с открытием железнодорожной части моста транспортная проблема будет полностью решена.

«Теперь мы ожидаем ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста — и тогда, конечно, уже можем говорить о том, что транспортная проблема, которая была у нас в республике, будет полностью решена. И в этом отношении логистическая интеграция полуострова в состав Российской Федерации будет на 100% завершена», — заключил Ганжара.

Ранее 1 октября в 00:00 было открыто движение для грузовиков по Крымскому мосту. За первые часы после запуска движения по мосту проехало более 700 грузовых автомобилей.