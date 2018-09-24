Аксёнов назвал корытами прошедшие под Крымским мостом корабли Украины

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал корабли Военно-морских сил Украины, прошедшие под арками Крымского моста, ржавыми корытами.

«Это печальное зрелище, когда на фоне великолепного архитектурного сооружения, Крымского моста, в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны плывут два ржавых корыта ВМС Украины», — написал Аксёнов в Facebook.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко поздравил экипажи корабля «Донбасс» и буксира «Корец», которые ранее были проведены под Крымским мостом в составе каравана судов, с «безупречно выполненным приказом».

Политолог Владимир Джаралла прокомментировал в беседе с Пятым каналом вхождение в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма корабля «Донбасс» и буксира «Корец» ВМС Украины.