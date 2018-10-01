Более 20 школьников госпитализированы с отравлением в Каспийске

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Более 20 учеников младших классов госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции из школы в Каспийске.
Более 20 школьников госпитализированы с отравлением в Каспийске
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Дагестану.

«В инфекционное отделение городской больницы доставлен 21 ребёнок, на амбулаторном лечении находятся шесть человек. Предварительные результаты лабораторных исследований свидетельствуют о возбудителе инфекции — сальмонелле», — сказали в ведомстве.

В начале сентября «Реальное время» сообщало, что Роспотребнадзор начал проверку в школе в Актанышском районе Татарстана из-за массового отравления учеников.

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