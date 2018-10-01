Более 20 школьников госпитализированы с отравлением в Каспийске
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Дагестану.
«В инфекционное отделение городской больницы доставлен 21 ребёнок, на амбулаторном лечении находятся шесть человек. Предварительные результаты лабораторных исследований свидетельствуют о возбудителе инфекции — сальмонелле», — сказали в ведомстве.
В начале сентября «Реальное время» сообщало, что Роспотребнадзор начал проверку в школе в Актанышском районе Татарстана из-за массового отравления учеников.