В Татарстане начали проверку в школе из-за отравления учеников
Планируется изучить организацию питания детей в учреждении, в том числе соответствие санитарным требованиям помещений и инвентаря для приготовления и приёма пищи.
Роспотребнадзор также проверит подготовку персонала и законность поставки продуктов питания.
Инцидент находится на контроле республиканской прокуратуры. В районную больницу поступили 20 детей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали доследственную проверку из-за отравления детей в лагере «Медная горка».