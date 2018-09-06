В Татарстане начали проверку в школе из-за отравления учеников

Роспотребнадзор начал проверку в школе в Актанышском районе Татарстана из-за массового отравления учеников, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Планируется изучить организацию питания детей в учреждении, в том числе соответствие санитарным требованиям помещений и инвентаря для приготовления и приёма пищи.

Роспотребнадзор также проверит подготовку персонала и законность поставки продуктов питания.

Инцидент находится на контроле республиканской прокуратуры. В районную больницу поступили 20 детей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали доследственную проверку из-за отравления детей в лагере «Медная горка».