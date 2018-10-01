В Казахстане пройдут учения разведчиков ОДКБ

В Казахстане пройдут учения разведывательных служб Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2018», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского Центрального военного округа.

«Главной целью учения является отработка вопросов ведения разведки в интересах обеспечения развертывания Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. В ходе практических действий военнослужащие отработают вопросы ведения космической, воздушной, радиоэлектронной и других видов разведки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях примут участие подразделения вооруженных сил стран ОДКБ — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Всего в «Поиске — 2018» будут участвовать 3 тысяч военнослужащих и будет задействовано более 500 единиц техники, в том числе авиационной.

От России на учения прибыли разведывательные подразделения и спецназ ЦВО — всего более 300 военнослужащих, два самолёта-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Форпост».

Ранее сообщалось, что в Бурятии на учебно-тренировочном комплексе «Бурдуны» начались российско-монгольские учения «Селенга-2018».

Также стало известно, что две батальонные тактические группы российской военной базы Южного военного округа, которая размещена в Армении, принимают участие в совместных батальонных учениях двух стран.