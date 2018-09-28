Депутат Госдумы Ганзя объяснила своё заявление о низкой зарплате

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Вера Ганзя в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснила своё заявление о низкой заработной плате.

«Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом... У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я всё покупаю. Плюс партия», — сказала она.

По словам парламентария, средства на подобные приобретения она выделяет из собственной зарплаты.

По данным радиостанции, в настоящее время заработная плата депутата составляет около 380 тыс. рублей.

«Тем, у кого другие доходы есть, проще. Они вообще на это внимания не обращают. А тем, у кого их нет, приходится вот так», — заключила Ганзя.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда до 11 280 рублей с 1 января 2019 года.