Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в часть первую статьи 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — сообщается в материалах пресс-службы ведомства.
Ранее глава Минтруда России Максим Топилин сообщил, что кабмин одобрил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 280 рублей с 1 января 2019 года.