Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому вносятся изменения в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в часть первую статьи 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — сообщается в материалах пресс-службы ведомства.

Ранее глава Минтруда России Максим Топилин сообщил, что кабмин одобрил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 280 рублей с 1 января 2019 года.