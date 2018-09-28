В Челябинске рассчитывают вывезти скопившийся в регионе мусор до 30 сентября
- РИА Новости
«В самых крупных районах — Курчатовском, Калининском, а также в Ленинском и Центральном районах планируем закончить работу в воскресенье», — цитирует его РИА Новости.
По словам Тефтелева, с понедельника начнётся плановая уборка мусора в текущем режиме.
При этом мэр добавил, что режим ЧС продолжает действовать и, вероятно, будет также снят на следующей неделе.
Ранее URA.RU со ссылкой на Дмитрия Федечкина, пресс-секретаря губернатора Челябинской области Бориса Дубровского передавало, что глава региона созвал экстренное совещание из-за ситуации со сбором мусора в Челябинске.