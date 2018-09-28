Губернатор Челябинской области созвал экстренное совещание из-за ситуации со сбором мусора
- РИА Новости
«Глава региона посетил городскую свалку, закрытую для приёма мусора в сентябре. Губернатор оценил готовность объекта к рекультивации, целью которой является снижение негативного влияния на окружающую среду и атмосферный воздух, улучшение общей экологической обстановки в городе», — рассказал Федечкин.
По его словам, Дубровский побывал в микрорайоне Тополиная аллея, изучил ситуацию с вывозом мусора.
Кроме того, глава региона посетил новый полигон ТБО в Полетаеве, который с сентября принимает бытовые отходы из Челябинска.
«На текущий момент через полигон ежедневно проходит до 200 мусоровозов», — уточнил Федечкин.
Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в Челябинск привезли дополнительную технику для сбора мусора.