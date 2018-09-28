Губернатор Челябинской области созвал экстренное совещание из-за ситуации со сбором мусора

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский созвал экстренное совещание из-за ситуации со сбором мусора в столице региона. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Федечкина.

«Глава региона посетил городскую свалку, закрытую для приёма мусора в сентябре. Губернатор оценил готовность объекта к рекультивации, целью которой является снижение негативного влияния на окружающую среду и атмосферный воздух, улучшение общей экологической обстановки в городе», — рассказал Федечкин.

По его словам, Дубровский побывал в микрорайоне Тополиная аллея, изучил ситуацию с вывозом мусора.

Кроме того, глава региона посетил новый полигон ТБО в Полетаеве, который с сентября принимает бытовые отходы из Челябинска.

«На текущий момент через полигон ежедневно проходит до 200 мусоровозов», — уточнил Федечкин.

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в Челябинск привезли дополнительную технику для сбора мусора.