В Челябинск привезли дополнительную технику для сбора мусора
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- РИА Новости
Во многих районах мусоровозы уже разгребли завалы. Наиболее сложной ситуация считается в Калининском районе.
Также в городе продолжают проводить массовую замену старых и небольших контейнеров на новые, более вместительные баки.
В городской администрации заявили, что до районов дошли 14 млн рублей, выделенные из резервного фонда Челябинска. Средства направят в том числе на уборку мусора у контейнеров.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Челябинске ввели режим повышенной опасности из-за проблем с вывозом мусора.