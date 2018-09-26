В Челябинск привезли дополнительную технику для сбора мусора

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В Челябинск привезли дополнительную технику из других городов Южного Урала и соседних областей для сбора мусора, сообщают «Аргументы неделi».
В Челябинск привезли дополнительную технику для сбора мусора
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Во многих районах мусоровозы уже разгребли завалы. Наиболее сложной ситуация считается в Калининском районе.

Также в городе продолжают проводить массовую замену старых и небольших контейнеров на новые, более вместительные баки.

В городской администрации заявили, что до районов дошли 14 млн рублей, выделенные из резервного фонда Челябинска. Средства направят в том числе на уборку мусора у контейнеров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Челябинске ввели режим повышенной опасности из-за проблем с вывозом мусора.

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