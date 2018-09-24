В Челябинске ввели режим повышенной опасности из-за проблем с вывозом мусора

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев ввёл в городе режим повышенной опасности, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу градоначальника.

Около 10 компаний после закрытия одной из местных свалок отказались вывозить отходы по действующим тарифам.

К работе подключилась комиссия по чрезвычайным ситуациям.

«Все маршруты, которые были закреплены за подрядчиками МУП «ГорЭкоЦентр», на сегодняшний день закрыты альтернативными подрядчиками. По состоянию на конец недели они вышли на стандартный объём вывоза в 350 тонн в день, который был до закрытия свалки», — уточнил Тефтелев.

Мэр также отправил в отставку директора МУП «ГорЭкоЦентр» Игоря Галичина, передаёт kp.ru.

Предприятием будет руководить Дмитрий Никишин из управления экологии городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Московской области устранили 456 несанкционированных свалок и навалов мусора за неделю.