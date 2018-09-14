В Подмосковье устранили 456 несанкционированных свалок за неделю
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- РИА Новости
По словам главного государственного административно-технического инспектора Подмосковья Татьяны Витушевой, больше всего мусорных скоплений ликвидировано в Солнечногорске, Люберцах, Талдоме, Балашихе и Раменском районе.
Работами занимается штаб по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора.
В июле Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге ликвидировали 138 несанкционированных свалок с начала 2018 года.