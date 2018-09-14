В Подмосковье устранили 456 несанкционированных свалок за неделю

Короткая ссылка
В Московской области устранили 456 несанкционированных свалок и навалов мусора за неделю, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Госадмтехнадзора.
В Подмосковье устранили 456 несанкционированных свалок за неделю
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

По словам главного государственного административно-технического инспектора Подмосковья Татьяны Витушевой, больше всего мусорных скоплений ликвидировано в Солнечногорске, Люберцах, Талдоме, Балашихе и Раменском районе.

Работами занимается штаб по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора.

В июле Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге ликвидировали 138 несанкционированных свалок с начала 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить