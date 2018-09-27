Скворцова рассказала о влиянии санкций на здравоохранение
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
По её словам, введённые ограничения против России не сильно отразились на данной сфере, они не мешают российским специалистам взаимодействовать с коллегами из других стран.
«К счастью, для медицины и здравоохранения пока санкции не звучат активно», — сказала она.
Она также добавила, что, несмотря на санкционный режим, Россия продолжает занимать лидирующие позиции по некоторым направлениям здравоохранения.
Ранее Скворцова в интервью «Известиям» рассказала, как добиться того, чтобы продолжительность жизни граждан страны увеличилась до 80 лет.