Скворцова рассказала о влиянии санкций на здравоохранение

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Глава Минздрава России Вероника Скворцова рассказала, как антироссийские санкции повлияли на здравоохранение.
Скворцова рассказала о влиянии санкций на здравоохранение
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

По её словам, введённые ограничения против России не сильно отразились на данной сфере, они не мешают российским специалистам взаимодействовать с коллегами из других стран.

«К счастью, для медицины и здравоохранения пока санкции не звучат активно», — сказала она.

Она также добавила, что, несмотря на санкционный режим, Россия продолжает занимать лидирующие позиции по некоторым направлениям здравоохранения. 

Ранее Скворцова в интервью «Известиям» рассказала, как добиться того, чтобы продолжительность жизни граждан страны увеличилась до 80 лет.

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