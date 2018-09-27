Скворцова рассказала о влиянии санкций на здравоохранение

Глава Минздрава России Вероника Скворцова рассказала, как антироссийские санкции повлияли на здравоохранение.

Об этом сообщает ТАСС.

По её словам, введённые ограничения против России не сильно отразились на данной сфере, они не мешают российским специалистам взаимодействовать с коллегами из других стран.

«К счастью, для медицины и здравоохранения пока санкции не звучат активно», — сказала она.

Она также добавила, что, несмотря на санкционный режим, Россия продолжает занимать лидирующие позиции по некоторым направлениям здравоохранения.

Ранее Скворцова в интервью «Известиям» рассказала, как добиться того, чтобы продолжительность жизни граждан страны увеличилась до 80 лет.