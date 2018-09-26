Власти Москвы назвали столичную скорую самой быстрой в Европе
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«Московская скорая — уникальная, самая быстрая в Европе и одна из самых быстрых в мире. Время следования на ДТП составляет 7—8 минут, по экстренным вызовам — 10,7 минуты», — цитирует его РИА Новости.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина заявил, что здравоохранение в столице должно быть поднято до мирового уровня.
В свою очередь, министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью «Известиям» рассказала, как добиться того, чтобы продолжительность жизни граждан страны увеличилась до 80 лет.