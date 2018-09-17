В Новой Москве планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья»

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В поселении Клёновское Новой Москвы планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья», сообщает «Утро.ру».
В Новой Москве планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья»
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Площадь территории составит 21 га. Там появятся беседки, скамейки, прогулочные дорожки, спортплощадки, а также лодочная станция. Об этом рассказал заммэра Марат Хуснуллин.

«Уверен, парк «Тропа здоровья» будет востребован как среди жителей Клёновского, так и среди посетителей из других ближайших районов», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Пермского края оценили работы по благоустройству в Соликамске.

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