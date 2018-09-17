В Новой Москве планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья»
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Площадь территории составит 21 га. Там появятся беседки, скамейки, прогулочные дорожки, спортплощадки, а также лодочная станция. Об этом рассказал заммэра Марат Хуснуллин.
«Уверен, парк «Тропа здоровья» будет востребован как среди жителей Клёновского, так и среди посетителей из других ближайших районов», — отметил он.
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