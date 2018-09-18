Путин: здравоохранение в Москве должно быть поднято до мирового уровня

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Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина заявил, что здравоохранение в Москве должно быть поднято до мирового уровня.
Путин: здравоохранение в Москве должно быть поднято до мирового уровня
  • РИА Новости

«Москва должна закрепить за собой позиции в образовании, поднять до мирового уровня здравоохранение, которое призвано работать на благо всех граждан нашей страны», — цитирует ТАСС Путина.

Ранее российский лидер заявил о необходимости добиваться прорывного развития в экономике, технологиях и социальной сфере.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью «Известиям» рассказала, как добиться того, чтобы продолжительность жизни россиян увеличилась до 80 лет.

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