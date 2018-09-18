Путин заявил о необходимости добиваться прорывного развития в экономике и технологиях

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться прорывного развития в экономике, социальной сфере, повышения качества жизни россиян.
Путин заявил о необходимости добиваться прорывного развития в экономике и технологиях
  • © kremlin.ru

Об этом он сказал в ходе инаугурации Сергея Собянина в качестве мэра Москвы.

«России необходимо добиваться прорывного развития в экономике, технологиях, социальной сфере. Главная цель этих преобразований — повышение уровня и качества жизни наших граждан», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее стало известно, что Собянин официально вступил в должность мэра Москвы.

На пленарном заседании Восточного экономического форума Путин также выступил с инициативой по созданию центра цифрового развития на острове Русский.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить