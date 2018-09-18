Путин заявил о необходимости добиваться прорывного развития в экономике и технологиях

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться прорывного развития в экономике, социальной сфере, повышения качества жизни россиян.

Об этом он сказал в ходе инаугурации Сергея Собянина в качестве мэра Москвы.

«России необходимо добиваться прорывного развития в экономике, технологиях, социальной сфере. Главная цель этих преобразований — повышение уровня и качества жизни наших граждан», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее стало известно, что Собянин официально вступил в должность мэра Москвы.

На пленарном заседании Восточного экономического форума Путин также выступил с инициативой по созданию центра цифрового развития на острове Русский.