Путин предложил создать центр цифрового развития на острове Русский
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«В рамках нашей программы цифровой экономики предлагаю создать на острове Русский центр цифрового развития по таким направлениям, как разработка программного обеспечения, технологии хранения и передачи так называемых больших данных, кибербезопасности», — заявил он.
Кроме того, глава государства рассказал о поручении правительству и госкомпаниям заняться вопросом размещения на острове инжиниринговых и исследовательских подразделений.
Ранее Путин одобрил создание на Русском специального административного района, в котором смогут зарегистрироваться зарубежные компании.
RT ведёт прямую трансляцию.