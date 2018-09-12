Путин предложил создать центр цифрового развития на острове Русский

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума выступил с инициативой по созданию центра цифрового развития на острове Русский.
Путин предложил создать центр цифрового развития на острове Русский
  • © РИА Новости

«В рамках нашей программы цифровой экономики предлагаю создать на острове Русский центр цифрового развития по таким направлениям, как разработка программного обеспечения, технологии хранения и передачи так называемых больших данных, кибербезопасности», — заявил он.

Кроме того, глава государства рассказал о поручении правительству и госкомпаниям заняться вопросом размещения на острове инжиниринговых и исследовательских подразделений.

Ранее Путин одобрил создание на Русском специального административного района, в котором смогут зарегистрироваться зарубежные компании.

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