Путин предложил создать центр цифрового развития на острове Русский

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума выступил с инициативой по созданию центра цифрового развития на острове Русский.

«В рамках нашей программы цифровой экономики предлагаю создать на острове Русский центр цифрового развития по таким направлениям, как разработка программного обеспечения, технологии хранения и передачи так называемых больших данных, кибербезопасности», — заявил он.

Кроме того, глава государства рассказал о поручении правительству и госкомпаниям заняться вопросом размещения на острове инжиниринговых и исследовательских подразделений.

Ранее Путин одобрил создание на Русском специального административного района, в котором смогут зарегистрироваться зарубежные компании.

RT ведёт прямую трансляцию.