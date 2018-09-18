Собянин официально вступил в должность мэра Москвы
Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Церемония проходит в концертном зале «Зарядье»
- РИА Новости
В ходе инаугурации избранный мэр получил должностной знак главы города и произнёс присягу.
На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин.
Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. По окончательным данным, Сергей Собянин набрал 70,17% голосов.
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