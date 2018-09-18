Собянин официально вступил в должность мэра Москвы

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Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Церемония проходит в концертном зале «Зарядье»
Собянин официально вступил в должность мэра Москвы
  • РИА Новости

В ходе инаугурации избранный мэр получил должностной знак главы города и произнёс присягу.

На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. По окончательным данным, Сергей Собянин набрал 70,17% голосов.

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