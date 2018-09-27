Правительство намерено снизить смертность в России к 2024 году

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Смертность в России должна снизиться до уровня не более 10,9 на 1 тыс. населения к 2024 году, сообщает ФАН со ссылкой на проект «Основные направления деятельности правительства на ближайшие шесть лет».
Правительство намерено снизить смертность в России к 2024 году
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

Кроме того, кабмин планирует принять меры по предотвращению преждевременной смертности и снизить смертность среди граждан трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. человек.

Из документа также следует, что смертность от болезней системы кровообращения должна сократиться до 450 случаев на 100 тыс. человек, от новообразований — до 185 случаев на 100 тыс. человек.

Младенческую смертность предполагается снизить до 4,5 случаев на 1 тыс. новорождённых.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии заявили о росте рождаемости в июле.

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