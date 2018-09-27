Госдума приняла закон о передаче изъятых у коррупционеров средств в ПФР

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса России.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно документу, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией средства будут зачислять в бюджет Пенсионного фонда России.

Отмечается, что новая норма Бюджетного кодекса вступит в силу с 1 января 2019 года.

Ранее стало известно, что Государственная дума приняла в третьем чтении закон об изменении пенсионного законодательства.

Также на пленарном заседании была ратифицирована конвенция Международной организации труда, определяющая размер пенсий.