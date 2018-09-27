Госдума приняла закон о передаче изъятых у коррупционеров средств в ПФР
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Согласно документу, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией средства будут зачислять в бюджет Пенсионного фонда России.
Отмечается, что новая норма Бюджетного кодекса вступит в силу с 1 января 2019 года.
Ранее стало известно, что Государственная дума приняла в третьем чтении закон об изменении пенсионного законодательства.
Также на пленарном заседании была ратифицирована конвенция Международной организации труда, определяющая размер пенсий.