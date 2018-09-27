ЗРК стран СНГ провели около 100 стрельб по условным целям

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Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) России и других стран СНГ провели около 100 пусков по целям в рамках тренировки. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
ЗРК стран СНГ провели около 100 стрельб по условным целям
  • РИА Новости

В тренировке принимали участие боевые расчёты ЗРК С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» России, а также расчёты ЗРК вооружённых сил стран — участниц объединённой системы противовоздушной обороны СНГ.

«Боевые расчёты... провели около 100 условных воздействий по воздушным целям, осуществив условные пуски около 200 зенитных управляемых ракет по контрольным целям», — приводит сообщение РИА Новости.

В Минобороны добавили, что с начала тренировки подразделения радиотехнических войск отследили более трёх тысяч воздушных судов. Отмечается, что в рамках учений боевые самолёты поднимались в воздух более 100 раз для принуждения к посадке и предотвращения угона воздушных судов.

Ранее стало известно, что лётчики стран СНГ в ходе учений перехватили сверхзвуковые и стратосферные цели.

Также «Новый Севастополь» сообщал, что артиллерийские подразделения ЧФ начали практические стрельбы на полигоне в Крыму.

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