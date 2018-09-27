Лётчики стран СНГ в ходе учений перехватили сверхзвуковые и стратосферные цели

Лётчики стран СНГ на истребителях Су-27, МиГ-29 и МиГ-31 в ходе учений перехватили сверхзвуковые и стратосферные цели. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Отмечается, что самолёты А-50 после дозаправки вылетели в зоны дежурства в воздухе с целью наращивания радиолокационного поля.

Экипажи выполнили задачи по наведению российских истребителей Су-27 и МиГ-29, а также казахстанских и белорусских самолётов Су-27, МиГ-29 и МиГ-31 на перехват сверхзвуковых и стратосферных целей, имитируемых поднятыми с российских военных аэродромов истребителями МиГ-31.

Отмечается, что А-50 находились в воздухе более пяти часов. Они осуществили более 20 наведений истребителей на цели.

Ранее стало известно, что около 100 самолётов семи стран СНГ начали учения по противовоздушной обороне под управлением ВКС России.

Также телеканал «Звезда» сообщал, что на учениях Восточного военного округа прошли контрольные стрельбы с использованием систем «Град».