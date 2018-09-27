Лётчики стран СНГ в ходе учений перехватили сверхзвуковые и стратосферные цели

Короткая ссылка
Лётчики стран СНГ на истребителях Су-27, МиГ-29 и МиГ-31 в ходе учений перехватили сверхзвуковые и стратосферные цели. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Лётчики стран СНГ в ходе учений перехватили сверхзвуковые и стратосферные цели
  • @mod_russia
  • Twitter

Отмечается, что самолёты А-50 после дозаправки вылетели в зоны дежурства в воздухе с целью наращивания радиолокационного поля.

Экипажи выполнили задачи по наведению российских истребителей Су-27 и МиГ-29, а также казахстанских и белорусских самолётов Су-27, МиГ-29 и МиГ-31 на перехват сверхзвуковых и стратосферных целей, имитируемых поднятыми с российских военных аэродромов истребителями МиГ-31.

Отмечается, что А-50 находились в воздухе более пяти часов. Они осуществили более 20 наведений истребителей на цели.

Ранее стало известно, что около 100 самолётов семи стран СНГ начали учения по противовоздушной обороне под управлением ВКС России.

Также телеканал «Звезда» сообщал, что на учениях Восточного военного округа прошли контрольные стрельбы с использованием систем «Град».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить