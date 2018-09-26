Матвиенко: США доходят до маразма в санкциях против России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя введение санкций США в отношении 12 российских компаний, заявила, что власти Соединённых Штатов доходят в этом вопросе до маразма.

«Мне кажется, Министерство торговли США уже выдыхается. Формулировки по ряду компаний: «за поставки оборудования и оказание поддержки Военно-морскому флоту России». Следующая формулировка: «за поддержку российской военной аэрокосмической отрасли». Это предприятия, которые работают в этих отраслях, это их основная производственная деятельность», — приводит ТАСС слова Матвиенко.

Она отметила, что «уже доходит до крепкого маразма».

«Это настораживает», — добавила Матвиенко.

26 сентября Министерство торговли США внесло в санкционный список 12 российских компаний.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Вашингтоне продолжает доминировать санкционная истерика.