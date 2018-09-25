В КПРФ и ЛДПР оценили сообщения СМИ о возможном наказании

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вице-спикер нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев прокомментировали сообщения СМИ о том, что Кремль якобы решил наказать партии за высокие результаты на губернаторских выборах.

По словам Зюганова, ссориться с КПРФ могут «только провокаторы».

В свою очередь, Лебедев заявил, что сомневается в том, что ЛДПР можно каким-то образом наказать.

«Как можно наказать партию, которая пользуется поддержкой 70% жителей Хабаровского края?» — заявил он РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в СМИ о том, что Кремль якобы хочет наказать КПРФ и ЛДПР за высокие результаты на региональных выборах. По его словам, эти публикации не имеют под собой основания.

Во втором туре выборов главы Хабаровского края победу одержал депутат Госдумы Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов, действующий губернатор Вячеслав Шпорт получил около 28%.

Во втором туре выборов губернатора Владимирской области после подсчёта 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%.

В Хакасии в первом туре выборов действующий губернатор Виктор Зимин набрал 32,42%, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%). Второй тур должен был пройти 23 сентября, но Зимин снял свою кандидатуру.