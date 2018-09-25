Песков прокомментировал сообщения СМИ о планах наказать КПРФ и ЛДПР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в СМИ о том, что Кремль якобы хочет наказать КПРФ и ЛДПР за высокие результаты на региональных выборах.
- РИА Новости
«Не имеют под собой основания эти публикации», — сказал Песков.
Ранее газета «Ведомости» написала, что российские власти планируют наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен