Песков прокомментировал сообщения СМИ о планах наказать КПРФ и ЛДПР

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в СМИ о том, что Кремль якобы хочет наказать КПРФ и ЛДПР за высокие результаты на региональных выборах.
Песков прокомментировал сообщения СМИ о планах наказать КПРФ и ЛДПР
  • РИА Новости

«Не имеют под собой основания эти публикации», — сказал Песков.

Ранее газета «Ведомости» написала, что российские власти планируют наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах.

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