Во Всероссийском союзе студентов прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя

Заместитель председателя Всероссийского союза студентов России Михаил Гусев в беседе с m24 прокомментировал предложение вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой о повышении возрастного ценза продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

«Я оцениваю такую идею отрицательно, потому что в любом случае молодёжь и студенты найдут возможность купить алкоголь», — заявил он.

Он также напомнил о сухом законе, когда было запрещено продавать спиртное, но люди находили возможность его купить или производили сами.

Ранее главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал предложение Голиковой.

Также врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН оценил результаты опроса, согласно которым доля непьющих россиян выросла до 40%.