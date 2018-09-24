Во Всероссийском союзе студентов прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя
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- РИА Новости
«Я оцениваю такую идею отрицательно, потому что в любом случае молодёжь и студенты найдут возможность купить алкоголь», — заявил он.
Он также напомнил о сухом законе, когда было запрещено продавать спиртное, но люди находили возможность его купить или производили сами.
Ранее главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал предложение Голиковой.
Также врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН оценил результаты опроса, согласно которым доля непьющих россиян выросла до 40%.