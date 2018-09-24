Госдума 26 сентября рассмотрит во втором чтении законопроект о пенсионных изменениях
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал с учётом поправок принять во втором чтении законопроект по совершенствованию пенсионного законодательства.
6 сентября президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки к законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве. В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет вместо 63.