Госдума 26 сентября рассмотрит во втором чтении законопроект о пенсионных изменениях

Первый вице-спикер Государственной думы Александр Жуков подтвердил, что нижняя палата парламента России на пленарном заседании 26 сентября рассмотрит во втором чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал с учётом поправок принять во втором чтении законопроект по совершенствованию пенсионного законодательства.

6 сентября президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки к законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве. В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет вместо 63.