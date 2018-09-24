Комитет рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект о пенсионных изменениях
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, комитет рекомендовал рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 26 сентября.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости в течение переходного периода следить за реализацией пенсионного законодательства.
В конце августа российский лидер Владимир Путин в ходе телеобращения выступил с рядом инициатив по пенсионным изменениям.