Комитет рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект о пенсионных изменениях

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал с учётом поправок принять во втором чтении законопроект по совершенствованию пенсионного законодательства.

Как сообщает РИА Новости, комитет рекомендовал рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 26 сентября.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости в течение переходного периода следить за реализацией пенсионного законодательства.

В конце августа российский лидер Владимир Путин в ходе телеобращения выступил с рядом инициатив по пенсионным изменениям.