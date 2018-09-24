Комитет рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект о пенсионных изменениях

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Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал с учётом поправок принять во втором чтении законопроект по совершенствованию пенсионного законодательства.
Комитет рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект о пенсионных изменениях
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, комитет рекомендовал рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 26 сентября.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости в течение переходного периода следить за реализацией пенсионного законодательства

В конце августа российский лидер Владимир Путин в ходе телеобращения выступил с рядом инициатив по пенсионным изменениям. 

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