Медведев заявил о необходимости контролировать реализацию закона о пенсиях

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости в течение переходного периода следить за реализацией пенсионного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.
Медведев заявил о необходимости контролировать реализацию закона о пенсиях
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«С принятием пенсионного законодательства и связанных с ним подзаконных актов работа не просто не заканчивается, она в известной степени только начинается, потому что задача для нашей партии — в течение всего переходного периода самым внимательным образом следить вообще, как законодательство будет работать», — сказал Медведев в ходе обсуждения предложений «Единой России» по изменению пенсионного законодательства.

Премьер также рассказал, что в ходе обсуждения проекта были учтены мнения общественных организаций, экспертов и представителей других партий.

«На основе этого пакета были подготовлены конкретные предложения, они нашли отражение, что особенно ценно, в том комплексе мер, который был озвучен президентом в своём специальном обращении на эту тему, которое было 29 августа», — сказал Медведев.

29 августа президент России Владимир Путин в ходе телеобращения выступил с рядом инициатив по пенсионным изменениям. В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет вместо 63.

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