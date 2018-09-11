Медведев заявил о необходимости контролировать реализацию закона о пенсиях

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости в течение переходного периода следить за реализацией пенсионного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

«С принятием пенсионного законодательства и связанных с ним подзаконных актов работа не просто не заканчивается, она в известной степени только начинается, потому что задача для нашей партии — в течение всего переходного периода самым внимательным образом следить вообще, как законодательство будет работать», — сказал Медведев в ходе обсуждения предложений «Единой России» по изменению пенсионного законодательства.

Премьер также рассказал, что в ходе обсуждения проекта были учтены мнения общественных организаций, экспертов и представителей других партий.

«На основе этого пакета были подготовлены конкретные предложения, они нашли отражение, что особенно ценно, в том комплексе мер, который был озвучен президентом в своём специальном обращении на эту тему, которое было 29 августа», — сказал Медведев.

29 августа президент России Владимир Путин в ходе телеобращения выступил с рядом инициатив по пенсионным изменениям. В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет вместо 63.