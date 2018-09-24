В Минсельхозе России сообщили о подписании прогнозных балансов с Белоруссией

Российская и белорусская стороны подписали прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства на 2019 год по молочной и мясной продукции. Об этом информирует Министерство сельского хозяйства России.

Прогнозные балансы были подписаны по итогам встречи министров сельского хозяйства России и Белоруссии Дмитрия Патрушева и Леонида Зайца.

«Согласно договорённостям, в целом сохранены объёмы взаимных поставок по основным видам молочной продукции, а также согласовано увеличение поставок из Республики Беларусь по отдельным позициям мясной продукции», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что механизм подписания прогнозных балансов применяется на протяжении многих лет с целью согласования интересов в торговле сельскохозяйственной продукцией между Москвой и Минском.

Ранее стало известно, что Белоруссия сотрудничает с Россией по вопросам безвизового въезда иностранцев в страну.