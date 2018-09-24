Эксперт оценила предупреждение Роспотребнадзора об опасности кондитеров-нелегалов

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Руководитель лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФИЦ питания и биотехнологии Светлана Шевелёва в беседе с НСН оценила предупреждение Роспотребнадзора об опасности кондитеров-нелегалов.
Эксперт оценила предупреждение Роспотребнадзора об опасности кондитеров-нелегалов
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«Выпечка относится к продуктам с повышенным риском инфекции. Нужно об этом помнить. По опыту могу сказать, что число инцидентов с заболеваемостью от продуктов промышленного производства в десятки раз меньше тех, что происходят в быту», — заявила она.

По её словам, самозанятость для матерей с маленькими детьми — это хорошо, но не стоит забывать о законе, который распространяется на всю Россию.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что Роспотребнадзор выписал штрафов на 2,3 млн рублей за нарушения организации питания в школах Кузбасса.

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