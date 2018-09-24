Песков отметил элемент неожиданности в итогах второго тура выборов в регионах

Элемент неожиданности в результатах второго тура выборов во Владимирской области и Хабаровском крае присутствует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Скажем так, действительно, элемент неожиданности присутствует», — сказал он.

При этом Песков отметил, что «выборы есть выборы».

«И когда президент говорит о приоритетности конкурентных, свободных, честных и справедливых выборов, вот как раз это то, что он имеет в виду», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он добавил, что итоги любых выборов являются предметом для глубокого анализа.

Песков также отметил, что партийная принадлежность выигравших губернаторские выборы в Хабаровском крае и Владимирской области кандидатов от оппозиции не мешает конструктивным рабочим отношениям.

«Партийная принадлежность, если вы посмотрите на весь богатый опыт (а вы знаете, что некоторые регионы России возглавляют представители других партий, не руководящей партии), абсолютно, никоим образом не препятствовала поддержанию плотных, на должном уровне конструктивных рабочих отношений со всеми губернаторами», — сказал Песков.

Во втором туре выборов главы Хабаровского края победу одержал депутат Госдумы Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов, действующий губернатор Вячеслав Шпорт получил около 28%.

Во втором туре выборов губернатора Владимирской области после подсчёта 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%.

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что в достоверности и честности результатов голосования на выборах губернатора Владимирской области сомневаться не приходится.