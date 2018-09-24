Памфилова не сомневается в честности выборов во Владимирской области

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что в достоверности и честности результатов голосования на выборах губернатора Владимирской области сомневаться не приходится, передаёт РИА Новости.

«Все комиссии — и территориальные, и участковые, и региональная — работали очень хорошо, провели выборы хорошо. Никто не сомневается ни в достоверности, ни в открытости, ни в честности выборов», — подчеркнула глава ЦИК России.

Ранее зампредседателя избирательной комиссии Сергей Канищев заявил, что в ходе второго тура выборов губернатора Владимирской области существенных нарушений обнаружено не было.

После подсчёта 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин одержал победу на выборах главы Владимирской области.