Общественники поддержали намерение повысить возраст продажи алкоголя в России

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Анастасия Румянцева
Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал в беседе с RT заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой о том, что одной из дополнительных мер по уменьшению потребления алкогольной продукции в России может стать повышение возраста покупателей до 20 лет или 21 года.
Общественники поддержали намерение повысить возраст продажи алкоголя в России
  • РИА Новости

«Основной удар приходится, конечно же, на молодёжь. Мы, безусловно, убеждены, что дополнительные три года трезвости положительно скажутся на динамике демографии и улучшении социального комфорта с точки зрения защиты здоровья наших граждан. В этом плане мы видим, что международная практика, где есть увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года, даёт в общей долгосрочной перспективе положительные изменения в сторону улучшения здоровья и в вопросах демографии», — отметил Хамзаев.

Он также добавил, что мера популярна в обществе: согласно социологическим опросам, более 72% граждан готовы её поддержать.

«21 год  — с точки зрения медицинского фактора — возраст психологического созревания, это очень правильный рубеж. Молодой человек может подойти к этому осознанно, не через факторы внешнего давления: окружающую среду и агрессивную рекламу», — заключил Хамзаев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова не исключила повышения возраста продажи алкоголя в России. По её словам, запретительные меры дают эффект, но «важно их значение правильно доносить».

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