Общественники поддержали намерение повысить возраст продажи алкоголя в России

Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал в беседе с RT заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой о том, что одной из дополнительных мер по уменьшению потребления алкогольной продукции в России может стать повышение возраста покупателей до 20 лет или 21 года.

«Основной удар приходится, конечно же, на молодёжь. Мы, безусловно, убеждены, что дополнительные три года трезвости положительно скажутся на динамике демографии и улучшении социального комфорта с точки зрения защиты здоровья наших граждан. В этом плане мы видим, что международная практика, где есть увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года, даёт в общей долгосрочной перспективе положительные изменения в сторону улучшения здоровья и в вопросах демографии», — отметил Хамзаев.

Он также добавил, что мера популярна в обществе: согласно социологическим опросам, более 72% граждан готовы её поддержать.

«21 год — с точки зрения медицинского фактора — возраст психологического созревания, это очень правильный рубеж. Молодой человек может подойти к этому осознанно, не через факторы внешнего давления: окружающую среду и агрессивную рекламу», — заключил Хамзаев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова не исключила повышения возраста продажи алкоголя в России. По её словам, запретительные меры дают эффект, но «важно их значение правильно доносить».