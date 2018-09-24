Общественники поддержали намерение повысить возраст продажи алкоголя в России
- РИА Новости
«Основной удар приходится, конечно же, на молодёжь. Мы, безусловно, убеждены, что дополнительные три года трезвости положительно скажутся на динамике демографии и улучшении социального комфорта с точки зрения защиты здоровья наших граждан. В этом плане мы видим, что международная практика, где есть увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года, даёт в общей долгосрочной перспективе положительные изменения в сторону улучшения здоровья и в вопросах демографии», — отметил Хамзаев.
Он также добавил, что мера популярна в обществе: согласно социологическим опросам, более 72% граждан готовы её поддержать.
«21 год — с точки зрения медицинского фактора — возраст психологического созревания, это очень правильный рубеж. Молодой человек может подойти к этому осознанно, не через факторы внешнего давления: окружающую среду и агрессивную рекламу», — заключил Хамзаев.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова не исключила повышения возраста продажи алкоголя в России. По её словам, запретительные меры дают эффект, но «важно их значение правильно доносить».