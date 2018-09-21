Эксперт объяснил основную задачу расположения ЗРК С-400 «Триумф» в Крыму

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Оксана Соломатина
Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» подполковник запаса Сергей Ченнык в беседе с RT прокомментировал заступление третьего дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» на охрану российских воздушных границ в Крыму.
Эксперт объяснил основную задачу расположения ЗРК С-400 «Триумф» в Крыму
  • © AFP PHOTO / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

«В военной истории Крым называли «непотопляемым авианосцем». Крым — это не просто полуостров как географическая точка, это большое место базирования Военно-морского флота со всеми его составляющими компонентами: Военно-воздушными силами флота, Силами противовоздушной обороны, сухопутными береговыми частями морской пехоты Черноморского флота. И, естественно, такое место нуждается прежде всего в противовоздушном прикрытии», — отметил Ченнык.

По его словам, новейшие системы противовоздушной обороны обеспечат спокойную жизнь полуострова.

«Чем более современная система обеспечивает охрану нашего неба, чем более совершенное средство технической разведки контролирует прилегающее воздушно-морское пространство, чем лучше система поражения, которая может поразить любой самый внезапный удар, тем спокойнее Крыму строить свою жизнь и развиваться. Я думаю, что это один из первых шагов по установке на боевое дежурство в Крыму новейших систем противовоздушной обороны», — заключил он.

Ранее в Евпатории заступил на дежурство третий дивизион ЗРК С-400 «Триумф». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота России.

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