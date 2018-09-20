Уголовное дело возбуждено после смерти ребёнка в больнице Тюменской области
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«По результатам проведённой проверки… было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — говорится в сообщении.
В дальнейшем следствие не исключает переквалификацию дела на более тяжкий состав преступления с учётом смерти ребёнка.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Кировского района Екатеринбурга проводит проверку по факту смерти учащегося гимназии №47.