Уголовное дело возбуждено после смерти ребёнка в больнице Тюменской области

Следственное управление Следственного комитета по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту смерти девочки в больнице. Медперсонал подозревают в том, что при клещевом энцефалите ребёнку не была вовремя оказана должная помощь, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.

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«По результатам проведённой проверки… было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — говорится в сообщении. В дальнейшем следствие не исключает переквалификацию дела на более тяжкий состав преступления с учётом смерти ребёнка. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Кировского района Екатеринбурга проводит проверку по факту смерти учащегося гимназии №47.