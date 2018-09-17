В Екатеринбурге проводят проверку по факту смерти школьника

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга проводит проверку по факту смерти учащегося гимназии №47, сообщает URA.RU.

По имеющимся данным, 17 сентября во время шестого урока учительница заметила, что ребёнок плачет. Мальчик жаловался на сильную головную боль. Школьника отвели в медпункт, где вызвали скорую помощь. В больнице ребёнок скончался.

Об этом рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Отмечается, что у пятиклассников в тот день не было урока физкультуры и никаких физических нагрузок ребёнок не испытывал.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Севастополе завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в связи с гибелью 13-летнего подростка под старыми футбольными воротами.