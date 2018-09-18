В Белгородской области завели дело из-за смерти восьмилетнего ребёнка в больнице

В Белгородской области завели уголовное дело из-за смерти восьмилетнего ребёнка в больнице, сообщает kp.ru со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

По словам следователей, в СМИ опубликовано заявление матери о том, что смерть мальчика вызвана ненадлежащим оказанием ему помощи в инфекционной больнице имени Павловского, неверно поставленным диагнозом и лечением препаратами, противопоказанными при синдроме Лайелла.

Назначены судебные экспертизы, изучается медицинская документация.

Ребёнок скончался 6 сентября в детской областной клинической больнице, куда его доставили из инфекционной больницы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге проводят проверку по факту смерти школьника.