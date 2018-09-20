В Федерации автовладельцев поддержали введение новых автомобильных номеров в России

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Марианна Чурсина
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в разговоре c RT прокомментировал сообщение о том, что с 2019 года российским водителям начнут выдавать новые номерные знаки.
В Федерации автовладельцев поддержали введение новых автомобильных номеров в России
  • РИА Новости

В частности, хозяевам японских и американских машин с нестандартным местом крепления будут выдавать знаки 290 на 170 мм.

По мнению эксперта, нововведения были долгожданными.

«В России порядка 2,5 млн праворульных автомобилей. Наверное, половину из этого количества составляют американские автомобили с квадратными нестандартными номерами. Это очень долгожданный законопроект, который позволит водителям без разрушения номерных знаков, без переходников нормально крепить регистрационные знаки, как это сделано во всём цивилизованном мире», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили о введении новых автомобильных номеров в России с 2019 года.

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