СМИ сообщили о новых автомобильных номерах в России с 2019 года

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С начала 2019 года российским водителям начнут выдавать новые номерные знаки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на утверждённый приказом Росстандарта ГОСТ.
СМИ сообщили о новых автомобильных номерах в России с 2019 года
  • РИА Новости

Согласно новым правилам, мотоциклисты получат номера уменьшенного размера: 190 на 145 мм. Впервые появятся номера для макси-скутеров — такого же размера, но с другим набором букв и цифр. 

Кроме того, вводятся специальные мотоциклетные номера на красном фоне для работников иностранных дипмиссий.

Владельцам японских и американских машин с нестандартным местом крепления будут выдавать квадратные знаки 290 на 170 мм, сообщает издание. Также новые госзнаки ждут владельцев ретро- и спортивных автомобилей. 

Ранее сотрудникам ГИБДД запретили снимать номера с машин. Кроме того, новые автомобили разрешили регистрировать без посещения Госавтоинспекции.

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