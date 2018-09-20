СМИ сообщили о новых автомобильных номерах в России с 2019 года
- РИА Новости
Согласно новым правилам, мотоциклисты получат номера уменьшенного размера: 190 на 145 мм. Впервые появятся номера для макси-скутеров — такого же размера, но с другим набором букв и цифр.
Кроме того, вводятся специальные мотоциклетные номера на красном фоне для работников иностранных дипмиссий.
Владельцам японских и американских машин с нестандартным местом крепления будут выдавать квадратные знаки 290 на 170 мм, сообщает издание. Также новые госзнаки ждут владельцев ретро- и спортивных автомобилей.
Ранее сотрудникам ГИБДД запретили снимать номера с машин. Кроме того, новые автомобили разрешили регистрировать без посещения Госавтоинспекции.