Эксперт прокомментировал сообщения о новых автомобильных номерах в России с 2019 года
- РИА Новости
По его словам, это позитивное нововведение.
«Давно говорили о том, что размер номерного знака должен уменьшаться из-за того, что его неудобно крепить», — сказал Шарапов.
Ранее сообщалось, что согласно новым правилам мотоциклисты получат номера уменьшенного размера: 190 на 145 мм. Впервые появятся номера для макси-скутеров — такого же размера, но с другим набором букв и цифр.
Также автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил предложение ограничить время ожидания зелёного сигнала светофора для пешеходов.