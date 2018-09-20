Эксперт прокомментировал сообщения о новых автомобильных номерах в России с 2019 года

Независимый автоэксперт и радиоведущий Алексей Шарапов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о том, что с начала 2019 года российским водителям начнут выдавать новые номерные знаки.

По его словам, это позитивное нововведение.

«Давно говорили о том, что размер номерного знака должен уменьшаться из-за того, что его неудобно крепить», — сказал Шарапов.

Ранее сообщалось, что согласно новым правилам мотоциклисты получат номера уменьшенного размера: 190 на 145 мм. Впервые появятся номера для макси-скутеров — такого же размера, но с другим набором букв и цифр.

Также автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил предложение ограничить время ожидания зелёного сигнала светофора для пешеходов.