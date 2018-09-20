Госдума приняла закон о наказании за отказ от опровержения ложной информации

Государственная дума в третьем чтении приняла закон об установлении уголовной ответственности за неисполнение судебных актов, которые обязывают прекратить распространение или дать опровержение недостоверной информации.

Соответствующее изменение внесут в ст. 315 Уголовного кодекса, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, оно предполагает уголовную ответственность для лица, уже получившего административное наказание за неисполнение требований прекратить распространение информации и опровергнуть распространённые данные в срок.

Проект предлагает ввести наказание в виде или штрафа в размере до 50 тыс. рублей, или обязательных работ до 240 часов, или исправительных работ до одного года, или ареста до трёх месяцев, или лишения свободы до одного года.

Депутаты также приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Ими вводится ответственность за отказ выполнять судебное предписание о запрете на распространение незаконных или недостоверных сведений или об их опровержении.

В середине мая в нижней палате парламента выступили с предложением ужесточить наказание за распространение недостоверной информации.