В Госдуме предложили ужесточить наказание за распространение недостоверной информации

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за «злостное неисполнение» судебных актов, обязующих прекратить распространение недостоверной информации. Соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

«Проектом федерального закона предлагается внести дополнение в статью 315 УК России, которым установить уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, совершённое лицом, ранее в течение года привлекавшимся к административной ответственности по части 4 статьи 17.15 Кодекса России об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как уточняется, законопроект внесён депутатами Госдумы Сергеем Боярским, Дмитрием Вяткиным, Александром Грибовым и Михаилом Емельяновым.

В апреле сообщалось, что в Совете Федерации разрабатывают поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым распространяющие недостоверную информацию граждане будут наказываться штрафом.













